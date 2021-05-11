Байден заявил о намерении встретиться с Путиным

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Президент США Джо Байден намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-брифинга, сообщает CNBC News на своем YouTube-канале.

Байден отметил, что проведению встречи с президентом РФ не помешает недавняя кибератака на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline.

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным", – заявил Байден.

Он отметил, что у США нет доказательств причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американский президент заявил, что злоумышленники, осуществившие атаку, базируются в России.

Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждалось, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атаке на Colonial Pipeline. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отмечал, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.

В результате кибератаки на системы Colonial Pipeline было приостановлено функционирование трубопровода, обеспечивающего топливом 45% населения Восточного побережья США. В данный момент компания проводит процесс восстановления работ.

По факту случившегося властями США была создана межведомственная группа специалистов. Планируется, что она наладит бесперебойные поставки горючего.