В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Россия не причастна к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
"Россия не имеет к этому никакого отношения", – подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.
В результате кибератаки на системы Colonial Pipeline было приостановлено функционирование трубопровода, обеспечивающего топливом 45% населения Восточного побережья США. В данный момент компания проводит процесс восстановления работ.
По факту случившегося властями США была создана межведомственная группа специалистов. Планируется, что она наладит бесперебойные поставки горючего.
Накануне телеканал CNN заявил, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. СМИ утверждали, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.
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