Совершившие кибератаку на топливную компанию в США могут быть связаны с РФ – CNN

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Хакеры, устроившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут иметь связь с Россией, утверждает телеканал CNN.

Как сообщает СМИ со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из сферы кибербезопасности, атаку провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждается также, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.

В результате кибератаки на системы Colonial Pipeline было приостановлено функционирование трубопровода, обеспечивающего топливом 45% населения Восточного побережья США. В данный момент компания начала процесс восстановления работ.

По факту случившегося властями США была создана межведомственная группа специалистов. Планируется, что она наладит бесперебойные поставки горючего.

Ранее спецслужбы США обвинили Службу внешней разведки РФ в кибератаках. Американская сторона заявила об использовании пяти различных уязвимостей со стороны России.

Крупное вторжение хакеров было осуществлено через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.

Действующий на тот момент президент США Дональд Трамп заявлял, что за хакерской атакой на ряд ведомств США может стоять не Россия, а Китай. Политик отмечал, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал о непричастности Москвы к хакерским атакам. Представитель Кремля подчеркивал, что "любые обвинения России в причастности абсолютно голословны".