Песков заявил, что Россия не причастна к хакерским атакам в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непричастности Москвы к хакерским атакам на ряд государственных ведомств США.
"Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно", – передает слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что "любые обвинения России в причастности абсолютно голословны и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США может нести ответственность не Россия, а Китай. Политик отметил, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.
Как сообщалось, крупное вторжение хакеров было осуществлено через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.
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