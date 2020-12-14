Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках

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Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках на органы государственной власти США.

"Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны", – говорится в сообщении посольства РФ на официальной странице в Facebook.

Кроме того, в посольстве заявили, что подобные нападения не соответствуют национальным интересам России и понимаю того, как выстраиваются отношения между государствами. Представители ведомства подчеркнули, что РФ активно продвигает многосторонние и двусторонние отношения по кибербезопасности.

"В этой связи хотели бы напомнить нашим американским коллегам об инициативе, выдвинутой Владимиром Путиным 25 сентября, о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности. Ответа от Вашингтона мы так и не получили", – добавили в посольстве.

В октябре США обвинили шестерых россиян в причастности к серии кибератак в мире. Помимо того, говорилось, что спецслужбы Российской Федерации хотели сорвать Олимпиаду в Токио. Кремль заявил, что подобных планов, направленных на срыв спортивного события, у спецслужб не было.

