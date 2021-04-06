Пользователей WhatsApp предупредили о новом способе взлома аккаунта

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Фото: depositphotos/diego_cervo
Мошенники придумали новый способ взламывать аккаунты пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает GizChina.
В материале поясняется, что атака производится в три этапа. Сначала на телефон потенциальной жертвы приходит СМС с кодом и ссылкой. После этого человек получает сообщение от кого-то из знакомых – друзей или членов семьи – с вопросом, какой код содержался в СМС. Если злоумышленники получают код, то вместе с ним им открывается доступ к мессенджеру жертвы.
Отмечается, что киберпреступники сначала взламывают аккаунт кого-то из родственников или приятелей.
Подобная схема основана на бреши в системе защиты WhatsApp. Программа не запрашивает логин, адрес электронной почты или пароль, а отправляет код, который и позволяет зайти в аккаунт и управлять переписками, а также увидеть записную книжку с контактами. Хакеры подобным умело пользуются.
Защититься от мошенников возможно, включив двухфакторную аутентификацию.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали применять новую схему обмана россиян, пытаясь выманить личную информацию под видом сайтов для проверки надежности брокеров. Обещая выслать полезные инструкции, у людей запрашивают имя и номер телефона.
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