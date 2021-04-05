Мошенники стали обманывать россиян по-новому

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали использовать новую схему обмана клиентов российских банков с целью завладеть данными их банковских карт, сообщает РИА Новости.

Представляясь оператором электронных кошельков "Яндекс.Деньги", мошенники требуют перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации неких компрометирующих видео.

В первую очередь они рассчитывают, что потенциальная жертва обратит внимание на знакомый бренд: письма рассылаются с почтового адреса inform@money.yandex.ru. На самом же деле сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" с прошлого года сменил название на ЮMoney.

Далее злоумышленник грозится разослать интимное видео с участием своей жертвы всему списку контактов, если он не получит требуемое. Перед этим он уверяет, что получил полный доступ к устройствам своей жертвы, включая камеру, и смог сделать интимное видео с участием пользователя.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст напомнил, что такие вымогательства хорошо известны и появились давно. По его словам, подобные сообщения могут отправляться тысячами с расчетом на то, что кто-то поверит угрозам и переведет деньги. На самом же деле никто компьютер не взламывал и никаких компрометирующих материалов не имеет. Эксперт предложил просто удалять такие письма и забывать о них.

Ранее сообщалось, что банковские мошенники под видом сотрудников кредитных организаций начали предлагать оформить вклады под высокий процент.

По мнению эксперта, не все пользователи помнят, что нельзя открывать ссылки из неподтвержденных источников. Кроме того, многие клиенты не понимают, что попали на поддельную страницу онлайн-банка.

Как рассказал руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников, в 2021 году мошенники сделают упор на гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Одним из способов эксперт назвал дипфейк-технологии.

