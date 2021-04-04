Эксперт предположил, как мошенники будут обманывать россиян в 2021 году

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
Россиянам сообщили, какие схемы будут использовать мошенники в 2021 году. Об этом рассказал руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников в интервью РИА Новости.
По словам специалиста, в текущем году мошенники начали активно использовать гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Такие схемы позволяют злоумышленникам применять разные сценарии обмана интернет-пользователей. В частности, мошенники пользуются дипфейк-технологиями.
"Все чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная личность, лидер мнений, просит после просмотра перейти по ссылке регистрации и получения бесплатного или выгодного продукта", – рассказал Тюрников.
При переходе по такой ссылке жертва оказывается на фишинговый сайт. Личные данные, указанные человеком на таком ресурсе, сразу окажутся у мошенников.
Тюрников заявляет, что качество дипфейков постоянно улучается. Вероятен сценарий, при котором в 2021 году эта технология станет основой схем злоумышленников.
Эксперт также предположил, что самым популярным видом интернет-мошенничества в нынешнем году останется фишинг. Преступная схема предполагает заманивание жертвы на ложный сайт, на котором имеется выгодное предложение. В этом случае пользователь рискует подхватить Интернет-вирус или лишиться личных данных.
"Сейчас фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных сайтов. Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через интернет набрали огромную популярность", – рассказал Тюрников.
Эксперт также напомнил о мошеннических рассылках по электронной почте. Такие запросы Тюрников посоветовал игнорировать.
"Ваш банк никогда не будет запрашивать личную информацию – например, номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте", – объяснил специалист.
Он также порекомендовал не отвечать на электронные письма с просьбой активировать или обновить учетную запись. Для защиты пользователям следует использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
Тюрников заключил, что соцсети и мессенджеры остаются главными платформами для "работы" мошенников.
Ранее эксперты Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья рассказали, как защитить деньги и данные от киберпреступников. Специалисты объясняли, что первым тревожным сигналом может стать звонок или СМС с незнакомого номера.
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