Эксперты рассказали, как защитить деньги и данные от киберпреступников

19:47
Фото: depositphotos/kegfire
Эксперты Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, первым тревожным сигналом может стать звонок или СМС с незнакомого номера. Стоит с осторожностью отнестись к собеседнику, которому что-то нужно, подчеркнули специалисты.
"Помните, что номер, который высвечивается при входящем вызове, можно подменить, аккаунты или сайты известных людей или организаций – подделать", – рассказали в ГУРБ.
Также там уточнили, что чаще всего схемы мошенничества связаны с денежными средствами. Потенциальной жертве могут предложить перевести деньги на безопасный счет, оплатить какую-либо страховку или инвестировать свои сбережения.
Кроме того, злоумышленники намеренно торопят жертву, чтобы не дать времени обдумать ситуацию. Специалисты настаивают на том, что при любом психологическом дискомфорте стоит сразу прекратить общение.
"Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, пин-коды и пароли. Только мошенники будут стремиться подобрать ключ к деньгам на ваших счетах: выведать конфиденциальные данные вашей карты, логины и пароли к личному кабинету", – уточнили в ведомстве.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с банковскими картами и возвратом денег. Злоумышленники якобы по ошибке начисляют средства человеку, затем звонят ему, убеждают, что ошиблись при вводе реквизитов, и просят перечислить средства по другим реквизитам – на счет лица, которому они изначально предназначались.
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