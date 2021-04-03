В полиции Москвы предупредили о мошенничестве с билетами в театры и на квесты

08:22
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Полиция Москвы предупредила горожан об участившихся случаях мошенничества с продажей билетов на культурные и досуговые мероприятия в Сети. Об этом сообщает ТАСС.
"При совершении покупок на сайтах с билетами культурных и досуговых мероприятий будьте осторожны – зафиксированы случаи мошенничества", – заявил собеседник информагентства.
По информации столичной полиции, злоумышленники создают подложные сайты, где предлагают билеты по низкой цене. Жертвы мошенников заполняют формы с личными сведениями и данными по банковским картам, однако заказанные документы не получают.
В пресс-службе МВД по Москве напомнили, что покупать билеты следует на известных сайтах. В этом случае, считают правоохранители, стоит ориентироваться не на поиск выгоды, а на надежность поставщика.
Ранее эксперты Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от мошенников. Специалисты призвали настороженно относится к звонкам и СМС с неизвестных номеров, а также не передавать третьим лицам данные банковских карт.
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