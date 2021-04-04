Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

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Банковские мошенники придумали новую схему обмана – под видом сотрудников кредитных организаций они предлагают оформить вклады под высокий процент. Об этом сообщает РИА Новости.

"Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка", – рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

По мнению эксперта, не все пользователи помнят, что нельзя открывать ссылки из неподтвержденных источников. Кроме того, многие клиенты не поймут, что попали на поддельную страницу онлайн-банка.

В Банке России подтвердили, что уже знают о новой мошеннической легенде. Интерес злоумышленников к счетам и депозитам клиентов в регуляторе зафиксировали в минувшем, 2020 году. ЦБ также напомнил россиянам, что нельзя сообщать мошенникам данные банковской карты или переводить куда-либо средства по их указаниям.

Как рассказал руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников, в 2021 году мошенники сделают упор на гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Одним из способов эксперт назвал дипфейк-технологии.

