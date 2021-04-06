Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мошенники начали применять новую схему обмана россиян, пытаясь выманить личную информацию под видом сайтов для проверки надежности брокеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования.

Как уточняется, в Сети появилась реклама с предложением проверить брокера через интернет. При переходе по ссылке предлагается ввести название посреднической компании, после чего пользователь видит, что указанный брокер якобы внесен в международный черный список.

Человеку предлагают указать свое имя и номер телефона, чтобы позже получить некие полезные инструкции.

Как рассказала заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова, за этим может скрываться несколько видов мошенничества. К примеру, злоумышленники могут предлагать платную юридическую помощь для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера.

Также, по ее словам, мошенники могут вынудить человека перевести все свои деньги на безопасные счета, которыми в реальности владеют сами злоумышленники.

"Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет", – отметила Андрианова.

По ее словам, эту базу мошенники могут не только использовать сами, но и продать другим злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что банковские мошенники под видом сотрудников кредитных организаций начали предлагать оформить вклады под высокий процент.

По мнению эксперта, не все пользователи помнят, что нельзя открывать ссылки из неподтвержденных источников. Кроме того, многие клиенты не понимают, что попали на поддельную страницу онлайн-банка.

Как рассказал руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников, в 2021 году мошенники сделают упор на гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Одним из способов эксперт назвал дипфейк-технологии.