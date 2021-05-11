Су-30 сопроводил три военных самолета Франции над Черным морем

14:41
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик Франции, приближающиеся к границе РФ.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели и сопроводил их над акваторией Черного моря. Нарушения государственной границы РФ не допущено", – говорится в сообщении.
Уточняется, что российский самолет выполнил полет в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря.
Уточняется, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота подняли в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы.
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