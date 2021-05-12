Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции

16:35
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три воздушных судна ВВС Франции, среди которых два "Миража-2000" и самолет-заправщик С-135. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Уточняется, что в среду, 12 мая, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе страны три самолета.
Чтобы их опознать, в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Летчик российского самолета идентифицировал их как два воздушных судна тактической авиации "Мираж-2000" и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции.
Ранее МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря.
Истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота подняли в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы.
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