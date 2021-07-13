Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

16:18
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Российский истребитель Су-30 вылетал на перехват разведывательного самолета "Арес" ВВС США у государственной границы России над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Как отмечают российские военные, иностранный самолет, приближавшийся к границе РФ, был обнаружен радиолокационным оборудованием Южного военного округа. Для его сопровождения в воздух был поднят истребитель Су-30.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", – говорится в сообщении.
Ранее истребитель Су-27 сопроводил в небе над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС Франции, приближавшийся к границам РФ. В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в целях недопущения нарушения государственной границы и в соответствии с международными правилами воздушного пространства.
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