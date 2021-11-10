Российские бомбардировщики выполнили патрулирование в небе над Белоруссией

Фото: МО РФ

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22м3 провели патрулирование в небе над Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления Вооруженных сил России и Белоруссии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты проверили действия боевых расчетов единой противовоздушной обороны Союзного государства. Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что бомбардировщики вернулись в пункт базирования на территории России.

Ранее российские военные засекли американский самолет-разведчик Е-8C в 35 километрах от государственной границы РФ.

По данным Минобороны, 9 ноября самолет ВВС США вылетел с авиабазы Рамштайн в Германии и в течение 5 часов 13 минут барражировал на высоте 7–10 километров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря.