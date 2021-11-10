Американский самолет-разведчик приблизился к границе России

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Российские военные засекли американский самолет-разведчик Е-8C в 35 километрах от государственной границы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, во вторник, 9 ноября, самолет ВВС США вылетел с авиабазы Рамштайн в Германии и в течение 5 часов 13 минут барражировал на высоте 7–10 километров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря.

Полет разведчика над Черным морем продолжался с 14:15 до 19:28. На всем его протяжении самолет сопровождали радиолокационные средства Воздушно-космических сил РФ.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.

По данным Минобороны, в Черном море с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney.