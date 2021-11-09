Силы ВМФ РФ отслеживают действия военных кораблей США в Черном море

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Силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, в Черном море с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.

В Минобороны подчеркнули, что действия США направлены на формирование многонациональной военной группировки вблизи от государственной границы России. В ведомстве полагают, что эти действия направлены на военное освоение территории Украины.

"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины", – отмечается в заявлении.

Также в Минобороны РФ считают, что международные учения США с участием контингентов вооруженных сил Болгарии, Румынии, Турции, Грузии и Украины в Черноморском регионе направлены на изучение предполагаемого театра военных действий в случае принятие решения ВСУ о наступлении на Донбассе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы следят за действиями кораблей США, заходящих в Черное море. По его мнению, американские судна таким образом пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России.