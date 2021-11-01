Путин прокомментировал появление американского корабля в Черном море

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин заявил, что на корабль ВМС США можно посмотреть через бинокль или прицел. Так президент прокомментировал появление судна в акватории Черного моря.

"Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками", – приводит РИА Новости слова Путина.

По его словам, таких шагов требует общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России, а также появление в Балтийском и Черном морях кораблей с управляемым ракетным оружием.

Ранее сообщалось, что флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Уточняется, что на борту судна – сотрудники штабов Шестого флота, а также Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического альянса.

