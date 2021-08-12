Активность авиации НАТО над Черным морем выросла за год в три раза

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Частота полетов разведывательной авиации НАТО над акваторией Черного моря за год увеличилась почти в три раза. Об этом в интервью газете "Военный вестник Юга России" заявил командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев.

"Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных "партнеров" в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году – около 530, а с начала этого года уже более 560", – сказал он, добавив, что, помимо тактической авиации сил НАТО, над Черным морем были замечены самолеты-разведчики США и Франции.

Тем не менее он подчеркнул, что ни один из подобных полетов не остается незамеченным: на них оперативно реагируют, принимая в рамках международного права соответствующие меры, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России. Так, дежурные по ПВО российские истребители 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения иностранных самолетов.

В середине июля российский истребитель Су-30 вылетал на перехват разведывательного самолета "Арес" ВВС США над акваторией Черного моря. Радиолокационное оборудование ЮВО обнаружило его в момент приближения к границе РФ. После того как американский самолет развернулся, Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

