Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российский истребитель поднялся в небо для сопровождения истребителя FGR.4 "Тайфун" Германии над Балтийским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Для перехвата разведчика в воздух поднялся самолет Су-27, после чего многоцелевой истребитель Германии удалился из поля видимости над государственной границей РФ.

Ранее российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа поднимался над акваторией Тихого океана на сопровождение американского патрульного самолета Р-8А "Посейдон".

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил ее вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

