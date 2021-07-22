Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой

22 июля, 21:57
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Российский истребитель поднялся в небо для сопровождения истребителя FGR.4 "Тайфун" Германии над Балтийским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Для перехвата разведчика в воздух поднялся самолет Су-27, после чего многоцелевой истребитель Германии удалился из поля видимости над государственной границей РФ.
Ранее российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа поднимался над акваторией Тихого океана на сопровождение американского патрульного самолета Р-8А "Посейдон".
Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил ее вдоль юго-восточного побережья Камчатки.
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