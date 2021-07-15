Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили над Беринговым морем три американских бомбардировщика, приблизившихся к российской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

15 июля российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами Берингового моря воздушные цели, приближавшиеся к госгранице России.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", – говорится в сообщении.

Летательные аппараты были опознаны как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, нарушение ими российской границы допущено не было.

Ранее российский истребитель Су-30 сопроводил разведывательный самолет "Арес" ВВС США в Черном море. Американский летательный аппарат был обнаружен радиолокационным оборудованием Южного военного округа. Сопровождение продолжалось вплоть до его разворота от границы РФ.

