Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

09:09
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили над Беринговым морем три американских бомбардировщика, приблизившихся к российской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
15 июля российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами Берингового моря воздушные цели, приближавшиеся к госгранице России.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", – говорится в сообщении.
Летательные аппараты были опознаны как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, нарушение ими российской границы допущено не было.
Ранее российский истребитель Су-30 сопроводил разведывательный самолет "Арес" ВВС США в Черном море. Американский летательный аппарат был обнаружен радиолокационным оборудованием Южного военного округа. Сопровождение продолжалось вплоть до его разворота от границы РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: