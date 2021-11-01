Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направился в Черное море

11:02
Фото: ТАСС/SULUPRESS.DE
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте флота.
"Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту судна – сотрудники штабов Шестого флота, а также Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического альянса (НАТО).
До этого командование США и НАТО сообщило о старте операций в Средиземном и Черном морях, целью которых является обеспечение безопасности и стабильности в этом регионе.
Кроме того, в субботу, 30 октября, в акваторию Черного моря зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связано ли его отправление в регион с данной операцией, не говорилось.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие военных кораблей США в Черном море не оказывает положительного влияния на мировую стабильность.
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