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Политика

17:48

Демонстрация флага США в Черном море не добавляет стабильности в мире – Лавров

политика

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Scott Pittman/Released

Присутствие американских военных кораблей в Черном море не оказывает положительного влияния на мировую стабильность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал решение военного командования США направить в акваторию Черного моря корабль "Маунт Уитни" для проведения совместных операций с силами НАТО.

"Было несколько раз, когда Соединенные Штаты прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море американским союзникам. Это, конечно, не добавляет стабильности", – сказал Лавров.

Накануне в акваторию Черного моря зашел эсминец "Портер" ВМС США, который вооружен крылатыми ракетами. Российские военные отслеживают действия американского корабля.

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