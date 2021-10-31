Демонстрация флага США в Черном море не добавляет стабильности в мире – Лавров

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Присутствие американских военных кораблей в Черном море не оказывает положительного влияния на мировую стабильность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал решение военного командования США направить в акваторию Черного моря корабль "Маунт Уитни" для проведения совместных операций с силами НАТО.

"Было несколько раз, когда Соединенные Штаты прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море американским союзникам. Это, конечно, не добавляет стабильности", – сказал Лавров.

Накануне в акваторию Черного моря зашел эсминец "Портер" ВМС США, который вооружен крылатыми ракетами. Российские военные отслеживают действия американского корабля.