Лавров рассказал, что пообщался с Байденом на ужине на саммите G20

Фото: ТАСС/ Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ему удалось пообщаться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на ужине на саммите G20 в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчера за ужином нам удалось пообщаться с Джо Байденом", – заявил Лавров.

Он также уточнил, что не смог увидеться на полях саммита с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее Владимир Путин призвал страны G20 к совместному решению климатических и экологических проблем. По мнению Путина, страны "двадцатки" должны быть лидерами в вопросах формирования единых и прозрачных правил климатического регулирования.