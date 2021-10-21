В Белом доме отказались оценить вероятность скорой встречи Путина и Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего сказать относительно возможной встречи президентов России и Соединенных Штатов до конца текущего года.

Соответствующий вопрос задала одна из журналисток на регулярном брифинге в среду, 20 октября. Она уточнила у Псаки, может ли это произойти на полях саммита G20.

"Я не знаю, каковы планы президента Путина касательно поездок, с нашей стороны мне также нечего объявить касательно поездки. <...> мне нечего анонсировать на данный момент", – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

Она также добавила, что в целом президент США Джо Байден вовлечен в дипломатию "лицом к лицу" и с теми, с кем у него есть согласия, и с теми, с кем есть разногласия.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил проведение встречи Владимира Путина и Джо Байдена в текущем году.

Он подчеркнул, что определенные понимания на этот счет были достигнуты во время визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.

Ранее Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, избранным американцами. Президент РФ также добавил, что с Байденом у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения.