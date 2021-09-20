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Политика

13:27

Путин не планирует участвовать в организованном Джо Байденом саммите по пандемии

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не планирует участвовать в организованном президентом США Джо Байденом онлайн-саммите по вопросам борьбы с пандемией, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства нет планов участия в этом саммите. Он добавил, что уровень участия РФ по дипломатическим каналам будет определен.

Владимир Путин получил приглашение от США на глобальный онлайн-саммит, посвященный борьбе с коронавирусом. Представитель Кремля рассказал, что находящийся на самоизоляции Путин не установил программу "Социальный мониторинг" в связи с тем, что в этом нет необходимости и он не пользуется гаджетами.

Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. По информации СМИ, мероприятие может состояться в конце сентября. На встрече планируется обсудить меры реагирования на пандемию COVID-19 и глобальные усилия по вакцинации.

Как отмечает источник издания, саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченной на третью декаду сентября.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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