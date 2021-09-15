Путин получил приглашение от США на саммит по борьбе с коронавирусом – Песков

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Владимир Путин получил приглашение от США на глобальный онлайн-саммит, посвященный борьбе с коронавирусом.

"Да, приглашение на этот саммит виртуальное было получено. Оно рассматривается", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Также представитель Кремля рассказал, что находящийся на самоизоляции Путин не установил программу "Социальный мониторинг" в связи с тем, что в этом нет необходимости и он не пользуется гаджетами.

"И, конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривает возможности и необходимости, главное, участия в таких программах", – подчеркнул Песков.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. По информации СМИ, мероприятие может состояться в конце сентября. На встрече планируется обсудить меры реагирования на пандемию COVID-19 и глобальные усилия по вакцинации.

Как отмечает источник издания, саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченной на третью декаду сентября.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

