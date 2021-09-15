Путин получил приглашение от США на саммит по борьбе с коронавирусом – Песков

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин получил приглашение от США на глобальный онлайн-саммит, посвященный борьбе с коронавирусом.
"Да, приглашение на этот саммит виртуальное было получено. Оно рассматривается", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Также представитель Кремля рассказал, что находящийся на самоизоляции Путин не установил программу "Социальный мониторинг" в связи с тем, что в этом нет необходимости и он не пользуется гаджетами.
"И, конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривает возможности и необходимости, главное, участия в таких программах", – подчеркнул Песков.
Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. По информации СМИ, мероприятие может состояться в конце сентября. На встрече планируется обсудить меры реагирования на пандемию COVID-19 и глобальные усилия по вакцинации.
Как отмечает источник издания, саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченной на третью декаду сентября.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 – ВОЗ
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