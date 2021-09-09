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Политика

03:17

Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом – СМИ

политика

Фото: AP/TASS/Susan Walsh

Президент США Джо Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По информации СМИ, мероприятие может состояться в конце сентября. На встрече планируется обсудить меры реагирования на пандемию COVID-19 и глобальные усилия по вакцинации.

Как отмечает источник издания, саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченной на третью декаду сентября.

В материале добавляется, что ряд стран уже были оповещены о предстоящей конференции. Остальные участники встречи формальных приглашений еще не получали.

Ранее в ВОЗ сообщили, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Там отметили, что в последнее время в мире ежедневно выявляют порядка 4,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, за сутки фиксируется около 72–78 тысяч летальных исходов.

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 – ВОЗ

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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