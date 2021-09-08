В РФ не выявлено информации о проблемах безопасности вакцин от коронавируса

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в ведомство поступило порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса.

"На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тысяч заявлений о 7 тысячах случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018 процента от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля", – приводит ТАСС слова Самойловой.

Она также заявила, что на сегодняшний день ведомством не выявлена информация, которая указывала бы на проблемы безопасности вакцин в России. По словам Самойловой, зафиксированные нежелательные реакции после прививки от коронавируса и их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что запасов вакцин от коронавируса в российских регионах должно хватить на месяц непрерывной работы.

По его словам, важность вакцинации особенно возросла осенью, поскольку в данный период заметно повышается социальная активность граждан.

