Путин заявил, что РФ будет работать с любым президентом США

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Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, избранным американцами. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Журналистка американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл спросила, будет ли хорошим для энергорынка период, если на новый срок изберут экс-президента США Дональда Трампа.

"Это нас не касается. Я не хочу давать этих оценок. Мы будем работать с тем руководителем Соединенных Штатов, который будет выбран американскими избирателями, американским народом. Мы не даем никаких оценок", – отметил российский лидер.

Путин также сказал, что с коллегой из США Джо Байденом у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения.

На вопрос о том, затрагивал ли в беседах с ним американский лидер ситуацию с ценами на нефть и сделкой ОПЕК+, президент России сказал, что эти темы они не обсуждали.

"Но мы в контакте с администрацией находимся. И в целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом", – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия – политически мотивированная болтовня.

По его словам, такие доводы не имеют никаких оснований. Путин также отметил, что Россия не использует вообще никакого оружия.