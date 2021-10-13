Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель

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Владимир Путин не исключает, что стоимость нефти поднимется до отметки 100 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вполне возможно", – сказал президент в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В понедельник цена барреля нефти марки Brent превысила 84 доллара впервые с октября 2018 года. По состоянию на 13 октября топливо торгуется в диапазоне от 82 до 83 долларов.
До этого, 8 октября, рекорд побила стоимость американской нефти марки WTI – в ходе торгов она превысила 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, однако в итоге остановилась на отметке 79,89 доллара.
Ранее российский лидер заявил, что странам ОПЕК+ удалось наладить эффективное взаимодействие и обеспечить устойчивость нефтяной отрасли, несмотря на пандемию.
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