Путин заявил, что страны ОПЕК+ смогли обеспечить устойчивость нефтяной отрасли в пандемию

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Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что в условиях пандемии странам ОПЕК+ удалось наладить эффективное взаимодействие и обеспечить устойчивость нефтяной отрасли.

"Странам – участницам ОПЕК и государствам, не входящим в это объединение, удалось наладить эффективное взаимодействие, в условиях пандемии обеспечить устойчивость нефтяной отрасли", – приводит слова главы государства ТАСС.

В июле стало известно, что альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года. Кроме того, участники решили постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно.