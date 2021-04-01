Участники ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая

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Участники ОПЕК+ пришли к договоренности начать восстановление добычи нефти с мая текущего года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в результате нового соглашения страны – участницы ОПЕК+ войдут в общий график, который был предусмотрен договором за апрель 2020 года. Он также отметил, что прошлогодние решения были выполнены с превышением плана.

"Впервые у нас самый высокий уровень за все время работы соглашения по исполнению – 113% в феврале месяце составило исполнение соглашения. Это говорит о высоком уровне исполнения всеми странами своих обязательств", – подчеркнул Новак.

В середине марта цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель. По оценкам экспертов, падение стоимости топлива было обусловлено низкими темпами вакцинации от коронавируса и скептическими прогнозами по восстановлению спроса на нефть.

