В Кремле заявили, что контролируют ситуацию с ценами на топливо

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Цены на топливо в РФ находятся под контролем правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят ценам на топливо резко меняться", – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, ранее был разработан специальный демпферный механизм, необходимый для регулировки изменений, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть.

Счетная палата РФ ранее заявила о риске нового топливного кризиса. Согласно докладу аудиторов ведомства, ситуация может оказаться схожей с событиями 2018 года – вероятно повышение цен на топливо и, как следствие, рост социальной напряженности.

В Минэнерго позже опровергли сообщения о возможности возникновения нового топливного кризиса. В ведомстве подчеркнули, что предпринимают меры, нужные для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо.