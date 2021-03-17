Счетная палата заявила о риске нового топливного кризиса

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В России может повториться топливный кризис 2018 года. Об этом предупредили в Счетной палате.
Как передает РИА Новости, в госоргане составили отчет за 2020 год. В нем аудиторы утверждают, что повышение цен на топливо в 2018 году вынудило правительство разработать меры экстренного реагирования.
"В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", – говорится в отчете Счетной палаты.
В Минэнерго сообщили, что уже предприняли ряд мер для сдерживания увеличения розничных цен на бензин и дизтопливо. Кроме того, некоторые шаги были призваны обеспечить регионы топливом, а также сохранить доходность АЗС.
В ведомстве подчеркнули роль разработанного в 2018 году демпферного механизма. Из-за него в прошлом году цены на топливо оставались в рамках инфляции. В частности, розничная цена АИ-92 увеличилась за этот период на 2,2–2,5% при инфляции 4,9%
Накануне стало известно, что действующий механизм формирования цен на бензин и дизтопливо будет скорректирован. Об этом заявлял вице-премьер РФ Александр Новак.
Спикер пояснял, что новый механизм начнет действовать с 1 мая текущего года. Он будет призван стабилизировать цены на АЗС, а также сохранить маржинальность в розничной продаже.
В Минэнерго объяснили, почему в РФ снова растут цены на бензин
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