Новак анонсировал изменение механизма формирования цен на топливо

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Действующий механизм формирования цен на бензин и дизтопливо будет скорректирован. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Как передает РИА Новости, свое заявление Новак сделал после совещания с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний. Вице-премьер напомнил, что в стране действует демпфер, который должен сдерживать колебания стоимости топлива на внутреннем рынке. Таким образом, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше, чем внутри страны, то государство частично компенсирует нефтяным компаниям эту разницу. В то же время, если российские цены превышают экспортные, то производители топлива отдают бюджету часть своей сверхприбыли.
В данный момент цены в демпфере ежегодно индексируются на 5%. При этом нефтяные компании сообщают о том, что текущий механизм не учитывает реальные условия на рынке, а нынешняя индексация опережает темпы инфляции.
"Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин готовит соответствующий проект закона", – рассказал Новак.
Вице-премьер уточнил, что новый механизм начнет действовать с 1 мая текущего года. Он будет призван стабилизировать цены на АЗС, а также сохранить маржинальность в розничной продаже.
Ранее в Минэнерго назвали причины роста стоимости бензина на АЗС. Для того чтобы ситуация не повлияла на потребителя, правительство дало рекомендации нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка.
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