В Минэнерго опровергли риск нового топливного кризиса

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Министерство энергетики РФ не видит предпосылок для повторения в текущем году топливного кризиса 2018 года. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Павел Сорокин, сообщается на сайте министерства.

Накануне Счетная палата РФ по итогам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий заявила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года.

Как подчеркнули в Минэнерго, ведомство принимает меры, нужные для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо. Еще разрабатываются механизмы для обеспечения топливом регионов РФ и доходности розничного бизнеса АЗС.

Например, повышался норматив продаж нефтепродуктов на бирже. Сорокин пояснил, что сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами. Еще растут товарные запасы. По его словам, в 2020 году Владимир Путин подписал закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ, заключающим инвестиционные соглашения.

Заместитель министра подчеркнул, что последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин.

Ранее в России предложили отказаться от НДС. Депутат Госдумы Николай Арефьев также заявил о необходимости регулирования цен на товары первой необходимости.