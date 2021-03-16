В России предложили отказаться от НДС

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что России следует отказаться от налога на добавочную стоимость. Об этом сообщает News.ru.

Арефьев отметил, что действующая ставка значительно отражается на стоимости товаров, из-за чего государству необходимо включиться в регулирование цен и отменить НДС.

"Когда растут цены, нужно снижать налоги. У нас НДС – 20%, налог на прибыль – 20%. Ну и остальные налоги. Поэтому нужно уменьшить налоги и облегчить вопрос ценообразования", – сказал политик.

Он добавил, что отказ от налога должен проходить поэтапно. Таким образом удастся избежать вреда отечественной экономике и дефицита бюджета.

"Разом НДС нельзя убрать, он где-то четыре триллиона рублей в бюджет дает. Но давайте поэтапно. Сегодня – 20%, на следующий год – 18%. Еще через год – еще на 5% снизить, а через пять или шесть лет совсем его убрать", – озвучил предложение зампред комитета ГД.

Помимо отмены НДС, Арефьев заявил о необходимости регулирования цен на товары первой необходимости: хлеб, сахар, масло, лекарства. В первую очередь это связано с низким в сравнении с другими странами уровнем пенсий в России.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением снизить ставку НДС на строительные материалы. Такая мера призвана поддержать граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.