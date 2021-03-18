Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель

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Стоимость майского фьючерса нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 4 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 18:02 мск, нефть марки Brent потеряла в цене 4,5% по отношению к данным закрытия предыдущих торгов и укрепилась на отметке 64,95 доллара за баррель.

Нефть марки WTI также продолжила падение в цене, оно зафиксировано на уровне 4,1% – до 61,97 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что на торгах в четверг нефть Brent уже показывала тенденцию к удешевлению. К 17:03 по мск снижение ее цены составляло 2,37%, она установилась на уровне 66,39 доллара за баррель, достигнув уровня 10 марта.