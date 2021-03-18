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Экономика

17:35

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

экономика

Фото: depositphotos/carloscastilla

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 67 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, стоимость барреля нефти марки Brent составила 66,23 доллара. К 17:03 по московскому времени снижение замедлилось до 2,37%, и цена установилась на уровне 66,39 доллара за баррель. Нефть марки WTI упала на 2,5% – до 62,98 доллара за баррель.

Ранее финансовый аналитик, экономист Алексей Коренев напомнил, что с 1 мая текущего года российские власти поменяют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо. Новый подход еще больше поспособствует тому, что "повышение цен на нефть на мировом рынке не будет приводить к автоматическому скачку роста стоимости бензина внутри страны", подчеркнул специалист.

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