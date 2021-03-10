ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы

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Попытки разогнать акции компании "Россети Юг" были зафиксированы в Telegram-каналах Банком России, передает РИА Новости.

Уточняется, что группа лиц в указанном мессенджере призывала купить определенную ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее. В связи с этим было заблокировано более 60 счетов физических лиц, которые имели отношение к данным нерыночным операциям с акциями.

"В 16:00 в Telegram-канале была названа ценная бумага и призывы, чтобы по этой ценой бумаге покупать, не закрываться друг от друга и дождаться роста. И на тех уже новичках, которые зашли в эти ценные бумаги на условном "хайпе" или на повышенном интересе к ценной бумаге, на них уже закрываться", – прокомментировал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Уточняется, что данные операции не имеют отношения к эмитенту.

"Это имеет отношение к определенному уровню ликвидности ценной бумаги, и, возможно, при низкой ликвидности разогнать стоимость и уровень ликвидности этой ценной бумаги и привлечь к ней внимание. Это не связано с эмитентом, по предварительной информации", – добавил Лях.

Рост акций компании "Россети Юг" был зафиксирован в пятницу. К 16:00 по московскому времени они взлетели на 6,73 процента, достигнув стоимости в 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании также увеличился. К указанному времени он превысил 10,37 миллиона рублей. Суммарно по итогам пятницы объем торгов составил порядка 15 миллионов рублей.

1 марта финансовые аналитики оценили возможное падение рубля в течение месяца. Специалисты отметили вероятность положительной динамики, но выделили некоторые факторы риска.

Из-за угрозы санкций и спроса на нефть валютный курс будет колебаться в диапазоне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро, считают эксперты.

