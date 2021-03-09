Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,51% к закрытию предыдущей сессии.

Европейская валюта составила 87,985 рубля. В последний раз курс евро находился ниже 88 рублей 2 сентября 2020 года.

1 марта финансовые аналитики оценили возможное падение рубля в течение месяца. Специалисты отмечают вероятность положительной динамики, но выделяют некоторые факторы риска.

Из-за угрозы санкций и спроса на нефть валютный курс будет колебаться в диапазоне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро, считают эксперты.

