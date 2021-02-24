В США рассматривают вопрос разработки электронного доллара

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Федеральная резервная система (ФРС) США изучает возможность создания электронного доллара, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу ведомства Джерома Пауэлла.
По его словам, это необходимо, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы. ФРС внимательно изучает этот вопрос и собирается широко консультироваться с общественностью по поводу целесообразности введения электронного доллара.
Пауэлл заявил, что в этом вопросе надо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы. В целом идею создания электронного доллара он считает высокоприоритетным проектом.
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125–127 рублей. По его словам, власти должны решиться на деноминацию, как недавно было в Белоруссии, если хотят "повысить престиж державы".
Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.
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