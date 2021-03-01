Аналитики раскрыли условия падения рубля в марте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Финансовые аналитики дали прогноз по курсам валют на март. В целом эксперты ожидают позитивную динамику, однако не исключают факторы риска, которые могут навредить рублю.
Предполагается, что курс будет колебаться в диапазоне 72-75 рублей за доллар и 88,5-91,5 рублей за евро, сообщает агентство "Прайм".
Ведущий аналитик инвестиционной компании (ИК) QBF Олег Богданов указал, что явных угроз для ослабления рубля до 80 в паре с долларом сейчас нет.
По его словам, уровнями сопротивления для доллара являются значения 75,5, 76,5 и 78. В случае прохождения этих отметок станет актуальным максимум прошлого года в районе 82.
При этом на российскую валюту в марте будут влиять те же факторы, что и в феврале: угроза санкций, вакцинация в странах мира и спрос на нефть, полагают аналитики.
Сотрудник ГК "Финам" Анна Зайцева добавила, что расширение программ вакцинации будет способствовать росту спроса на рисковые активы, которым является и рубль.
Управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик заметил, что первая корректировка курса может произойти уже 3 марта, когда состоится заседание ОПЕК+.
Курс рубля будет зависеть от того, какое решение примут министры картеля по добыче нефти. Оказать влияние может и саммит ЕС 25-26 марта, где обсудят политику по отношению к РФ.
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей.
Цена на нефть поднялась выше 67 долларов впервые за год
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