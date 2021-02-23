Цена нефти Brent достигла показателей января 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,2 процента и достигла 66,02 доллара за баррель.

Такие данные приводит лондонская биржа ICE. В последний раз стоимость Brent превышала 66 долларов в январе 2020 года.

В то же время нефть WTI подорожала на 1,18 процента и составила 62,43 доллара.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее назвал причиной роста цен решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти.