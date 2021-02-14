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Экономика

04:04

Путин раскритиковал продажу зерна и нефти по мировым ценам

власть экономика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ раскритиковал субсидирование экспорта зерна. Глава государства указал, что Россия на мировом рынке занимает определенную нишу и там цены на зерно растут.

"Мы знаем, как у нас внутри страны потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт. Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?" – цитирует президента ТАСС.

Путин указал, что "то же самое происходит с нефтью".

"Цены на мировом рынке выросли, и нефтяники мне говорят: мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки. Какие убытки? Недополученная сверхприбыль – да, но убытки-то здесь при чем?" – пояснил он.

В целом говоря о сельскохозяйственной сфере, российский лидер подчеркнул, что власти РФ гордятся аграриями, которые "добились выдающихся результатов, прежде всего, благодаря труду людей, которые работают на полях, фермах и заводах".

При этом Путин призвал помнить, что "все это было сделано благодаря поддержке со стороны государства. Он заключил, что наряду с вакциной от коронавируса, агропромышленный комплекс стал направлением, где РФ осуществила прорыв.

На Западе ранее увидели глобальное доминирование РФ на рынке пшеницы. В материале Bloomberg говорилось, что за 20 лет Россия из импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20 процентов мировых поставок.

Россия может стать европейским лидером по экспорту зерна

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