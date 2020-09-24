На Западе увидели глобальное доминирование РФ на рынке пшеницы

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Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить лидерство в этой сфере. Об этом пишет агентство Bloomberg. В материале говорится, что за 20 лет Россия из импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20 процентов мировых поставок.

Указывается, что российское зерно покупают более ста стран. В 2020 году ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России. Директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт назвал рост объемов производства и экспорта "ошеломительным".

Глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов также оценил высокое качество зерна. При этом в статье указывается, что Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США за счет низких трат на логистику.

В публикации прогресс российских аграриев связали с покупкой удобрений, первоклассного оборудования и расширением мощностей для хранения. Тем не менее в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где растет урожайность, заключили авторы.

Американское издание The National Interest ранее предположило, что Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как "политическое оружие". При этом утверждается, что в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".