За рубежом выявили дефицит российской пшеницы – СМИ

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Из-за установленной министерством сельского хозяйства РФ квоты мир столкнулся с дефицитом российской пшеницы. Об этом сообщает "Газета.ру".

Минсельхоз России до 30 июня ввел временное ограничение на экспорт сырья – разрешалось вывести не более 7 миллионов тонн. Поскольку грузоотправители забронировали максимальное количество товара по квоее еще до 26 апреля, и, как следствие, РФ перестала отправлять зерно за пределы ЕАЭС.

Агентство Bloomberg объясняет важность российского зерна не только повышенным спросом импортеров, но и ослаблением национальной валюты РФ из-за нефтяного кризиса.

На данный момент, поставки зерна сохраняются только в четыре страны из бывшего Советского Союза. Экспортные ограничения по продовольствию постепенно копируют и другие государства.

