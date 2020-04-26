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Экономика

15:08

Экспорт зерна из России за пределы ЕАЭС приостановлен

экономика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Экспорт зерна из России за пределы стран Евразийского экономического союза остановлен до 1 июля после выборки нетарифной квоты на поставки зерновых культур за рубеж. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Ограничение касается пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы. 31 марта правительство РФ постановило ввести квоту на экспорт ряда зерновых культур из России. Ее объем – 7 миллионов тонн, она должна была действовать по 30 июня.

26 апреля экспортеры зерна полностью выбрали объем квоты. После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет временно прекращен.

Мера направлена на стабилизацию цен на зерновые и обеспечение внутренних потребностей стран. По оценке министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ РФ и показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.

Ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике якобы в связи со сложностями с поставками крупы из России. В Минсельхозе РФ заявили, что Россия соответствующих ограничений не вводила.

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